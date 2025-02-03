В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 3 февраля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Ленинградском шоссе, а также на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем и на внутренней стороне ТТК от Шарикоподшипниковской улицы до Тульской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра в районе метро "Петровско-Разумовская", а также на ТТК в районе Рижской и Савеловской эстакад, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и в центральной части города в пределах Садового кольца.

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