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03 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 3 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 3 февраля

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Сергей Собянин сообщил о продолжении установки новых павильонов для автобусных остановок

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали обстановку на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Ленинградском шоссе, а также на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем и на внутренней стороне ТТК от Шарикоподшипниковской улицы до Тульской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра в районе метро "Петровско-Разумовская", а также на ТТК в районе Рижской и Савеловской эстакад, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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