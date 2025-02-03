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03 февраля, 07:30

Транспорт

"Мой район. Новости": речные трамваи становятся все более популярными у москвичей

"Мой район. Новости": речные трамваи становятся все более популярными у москвичей

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 3 февраля

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Сергей Собянин сообщил о продолжении установки новых павильонов для автобусных остановок

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

В Москве увеличился интерес к речным трамваям. Пассажиры совершили уже более полутора миллионов поездок. Одним из самых востребованных стал причал Киевский.

Электросуда теперь интегрированы в систему городского транспорта, и добраться до них можно на автобусах или электробусах. Оплатить поездку можно привычными способами – через карту "Тройка", банковскую карту или по биометрии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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