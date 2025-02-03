"Мой район. Новости": речные трамваи становятся все более популярными у москвичей

В Москве увеличился интерес к речным трамваям. Пассажиры совершили уже более полутора миллионов поездок. Одним из самых востребованных стал причал Киевский.

Электросуда теперь интегрированы в систему городского транспорта, и добраться до них можно на автобусах или электробусах. Оплатить поездку можно привычными способами – через карту "Тройка", банковскую карту или по биометрии.

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