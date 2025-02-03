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03 февраля, 07:15

Транспорт

Электробусы начали курсировать на маршруте № 394

Электробусы начали курсировать на маршруте № 394

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На маршрут № 394, проходящий от Киевского вокзала до станции метро "Университет", вышли электробусы. Теперь пассажиры могут воспользоваться экологичным транспортом на еще одном городском направлении.

В прошлом году в Москве запустили 70 новых маршрутов электробусов, а общее число таких машин в городе уже превышает 2 300. По будням на этом транспорте совершается более 900 тысяч поездок. Москвичи отмечают комфорт передвижения, наличие климат-контроля и удобные остановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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