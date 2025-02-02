02 февраля, 14:30Транспорт
В Москве улучшат транспортные связи с 11 регионами страны
Центральный транспортный узел Москвы станет связующим звеном для 11 регионов страны. В рамках развития Московских центральных диаметров появятся новые маршруты, которые сделают связь с Москвой более доступной для более чем 30 миллионов человек.
Как отметил член Союза пассажиров России Юрий Аралов, новые маршруты будут интегрированы в существующую транспортную сеть, однако важно учитывать, что из-за плотного графика движения на тех же путях будут работать и дальнегабаритные поезда, в том числе высокоскоростные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.