"Мой район. Новости": в ЮВАО запустили электробусы от станции МЦК Новохохловская

В ЮВАО поездки до центра города и "Лужников" стали еще комфортнее. Электробусы вышли на маршрут ЭС-755, который отправляется от станции МЦК Новохохловская.

Почти четверть парка наземного транспорта в столице состоит из электробусов российского производства. Каждая такая экологичная машина снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. В ближайшие пять лет в Москву планируют поставить еще около 4 тысяч электробусов.

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