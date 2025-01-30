30 января, 07:50Транспорт
"Мой район. Новости": в ЮВАО запустили электробусы от станции МЦК Новохохловская
В ЮВАО поездки до центра города и "Лужников" стали еще комфортнее. Электробусы вышли на маршрут ЭС-755, который отправляется от станции МЦК Новохохловская.
Почти четверть парка наземного транспорта в столице состоит из электробусов российского производства. Каждая такая экологичная машина снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. В ближайшие пять лет в Москву планируют поставить еще около 4 тысяч электробусов.
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