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24 января, 17:15

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Собянин рассказал, как новые трассы улучшат доступность пяти районов юга Москвы

Собянин рассказал, как новые трассы улучшат доступность пяти районов юга Москвы

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В Москве открыли новую эстакаду, соединяющую Московский скоростной диаметр с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она стала самой длинной за пределами МКАД, ее длина составляет 630 метров. Как отметил Сергей Собянин, благодаря новым бессветофорным магистралям улучшится транспортная доступность сразу пяти районов столицы, что также поможет разгрузить МКАД.

За последний год дорожный каркас Москвы увеличился на 100 километров, включая новые тоннели, эстакады и мосты. В этом году работы продолжатся: в планах построить еще 170 километров дорог и 32 пешеходных перехода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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