24 января, 12:30Город
Семейное пространство на Воробьевых горах посетили 80 тыс человек
Воробьевы горы стали одной из самых популярных площадок проекта "Зима в Москве". За первый месяц работы семейное пространство посетили 80 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, на фестивале рядом с Дворцом пионеров постарались создать новогоднюю сказку с разными активностями, чтобы гости всех возрастов смогли хорошо провести время.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.