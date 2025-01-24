Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 12:30

Город

Семейное пространство на Воробьевых горах посетили 80 тыс человек

Семейное пространство на Воробьевых горах посетили 80 тыс человек

Собянин: автомобилисты получат прямой выезд с МСД на трассу М-4 "Дон"

"Это Москва. Инфраструктура": места Владимира Высоцкого в столице

В Москве появятся новые спортивные комплексы

"Москва. Инструкция по применению": как устроить выездную свадебную церемонию

Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

У станции метро "Дмитровская" появится пешеходный бульвар

Посетители Московского зоопарка показали спящего в пятницу орангутана

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 января

Спортсмены провели мастер-класс на катке ВДНХ

Воробьевы горы стали одной из самых популярных площадок проекта "Зима в Москве". За первый месяц работы семейное пространство посетили 80 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на фестивале рядом с Дворцом пионеров постарались создать новогоднюю сказку с разными активностями, чтобы гости всех возрастов смогли хорошо провести время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика