Семейное пространство на Воробьевых горах посетили 80 тыс человек

Воробьевы горы стали одной из самых популярных площадок проекта "Зима в Москве". За первый месяц работы семейное пространство посетили 80 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на фестивале рядом с Дворцом пионеров постарались создать новогоднюю сказку с разными активностями, чтобы гости всех возрастов смогли хорошо провести время.

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