Более 1,5 миллиона человек посетили фестиваль ледяных скульптур "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Свыше 1,5 миллиона человек побывали на фестивале "Снег и лед в Москве", который проходил в городе с 25 декабря 2024 по 20 января 2025 года в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказал министр правительства столицы, глава департамента культуры Алексей Фурсин.

"50 арт-объектов установили на территории 10 парков и бульваров в рамках проекта "Зима в Москве". Город украшали 40 ледяных и снежных скульптур, а также 10 световых инсталляций. Специально для фестиваля в Москву с Урала привезли более 600 тонн льда", – цитирует его портал мэра и правительства города.

Одним из наиболее сложных и масштабных арт-объектов фестиваля стал "Ледяной замок чудес", который был установлен в парке искусств "Музеон". Скульптура представляла собой шесть горок, высота которых варьировалась от двух до четырех метров. Покататься на них удалось 75 тысячам посетителей.

Не менее популярным оказался арт-объект "Ледяная симфония", находившийся в саду имени Н. Э. Баумана. Этот уникальный музыкальный ансамбль был составлен из пяти ледяных инструментов, на которых сыграли более 20 тысяч мелодий.

Вместе с тем в парке "Ходынское поле" можно было увидеть арт-объект "Интерактивная звезда". Посетители фестиваля, которые проходили под аркой из ее лучей, активировали светомузыкальные эффекты, становясь таким образом частью инсталляции.

Также светозвуковая инсталляция находилась в музее-заповеднике "Царицыно". Арт-объект "Снежный балет" объединил в себе природу и искусство.

Увидеть скульптуру можно было и у входа в Парк Горького. Там установили инсталляцию "Ритм Солнца", олицетворяющая гармонию природы и технологий. Ее цифровая система круглосуточно транслирует все происходящее на поверхности Солнца.

Посмотреть на арт-объект, а также на аудиовизуальную скульптуру "Скульптовик" в парке "Сокольники" все желающие смогут до 28 февраля.

Кроме того, 6 февраля в рамках проекта "Зима в Москве" на лыжно-биатлонной трассе олимпийского комплекса "Лужники" пройдет лыжная ретрогонка. Мероприятие объединит поколения, напомнив старшему о традициях лыжного спорта, а молодым участникам оно даст возможность узнать об истоках зимней дисциплины.