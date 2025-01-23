"Зима в Москве": москвичей приглашают на лыжную ретрогонку в "Лужниках"

Фото: 123RF/pavelbalanenko

Лыжная ретрогонка пройдет 6 февраля в рамках проекта "Зима в Москве" на лыжно-биатлонной трассе олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие объединит поколения, напомнив старшему о традициях лыжного спорта, а молодым участникам оно даст возможность узнать об истоках зимней дисциплины.

Программа включает заезды в разных форматах: семейные эстафеты, детские гонки и одиночные заезды. Посетителей ждет декорационно-художественное оформление в стиле СССР, выставка ретролыжной атрибутики, тематическая фотозона и место отдыха. Завершится мероприятие концертной программой.

Дресс-код для участников – ретрокостюмы. Например, гости могут прийти в шапках-ушанках, ватниках или тулупах.

В категории "Ретрообраз" будут оцениваться наряды участников. Раздельный старт по парам каждые 10 секунд определит лучших в оригинальности и стилистике. В категории "Ретростиль движения" посетители покажут технику классического лыжного хода в духе прошлого.

Также для участников организуют ретроборье, которое включает веселые старты с элементами биатлона. Гостям предстоит преодолеть трассу с одним огневым рубежом, где нужно будет попадать пластиковыми шариками в корзину. Лучшие результаты определятся по скорости прохождения дистанции.

Начало праздника запланировано на 19:00 на парковке Южного спортивного ядра "Лужников". Для участия нужна предварительная регистрация на сайте. Присоединиться можно бесплатно, если принести собственный инвентарь. Также его можно взять напрокат.

Между тем в Москве 25 января пройдет зимний фестиваль школьного спорта. Для гостей подготовлены лыжные гонки, мастер-классы от спортсменов, соревнования по игре в снежки и шоу-программа. Более того, дети с родителями могут поучаствовать в спортивном квесте, пройти по специальному маршруту и проявить себя на различных мероприятиях.