Юбилейная открытка со снеговиками нашла своего адресата в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

19-летняя жительница Москвы Дина Карпухина стала 200-тысячным отправителем открытки с популярными в 1960-х годах снеговиками. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Подсчет отправителей осуществлялся с начала открытия "Зимней почты", которая работает в этом году в рамках проекта "Зима в Москве". Девушка пришла на площадку "Московских сезонов" отметить праздник и решила отправить своей подруге ретрооткрытку. Как рассказала москвичка, такие же открытки отправляла ее бабушка своим родным.

Представители "Московских сезонов" поздравили юбилейного отправителя и пожелали девушке и ее семье всего наилучшего в новом году.

"Зимняя почта" расположена более чем на 40 столичных площадках. Желающие смогут выбрать любую открытку от "Почты России" с разным тематическим оформлением: улыбающиеся снеговики, медвежата, украшенные свечами ели. Украшают открытку в течение 15 минут прямо перед посетителем. Кроме того, на площадках "Московских сезонов" гостям помогут сделать фотографии, которые сразу же распечатают в виде открытки. Их тоже можно отправить близким.

Пункты "Зимней почты" открыты каждый день по будням с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00. Они будут работать до 28 февраля.

"Зима в Москве" также приглашает всех желающих присоединиться к нескольким спортивным фестивалям. Первый из них – "Московские традиции". Он стартовал 18 января, а завершится 1 марта. В десяти парках и локациях города он объединит любителей хоккея, так как центральным событием станет турнир по этому виду спорта.

В субботу, 18 января, также стартовали спортивные игры "Московская зима". Они продлятся до 3 февраля в столичных парках, на дворовых и фестивальных площадках. Участников ждут тренировки, мастер-классы и соревнования на свежем воздухе.

