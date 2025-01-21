Зимний фестиваль школьного спорта пройдет в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимний фестиваль школьного спорта пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 25 января в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В Москве работают свыше 28 тысяч секций дополнительного образования по 67 видам спорта, в них занимаются более 340 тысяч ребят, рассказала глава столичного департамента образования и науки Ирина Каклюгина. По ее словам, зимний фестиваль школьного спорта соберет тысячи москвичей – детей, их родителей, друзей и педагогов. Для них пройдут лыжные гонки, мастер-классы от известных спортсменов, соревнования по игре в снежки и шоу-программа.

Гости смогут поучаствовать в лыжной гонке на дистанциях один и два километра. Для сотрудников образовательных учреждений в этом соревновании предусмотрена отдельная номинация.

Секреты лыжного мастерства раскроют всем желающим олимпийский чемпион Никита Крюков и серебряный призер Олимпиады Александр Панжинский. Также мастер-классы проведут первая российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук.

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев выразил уверенность в том, что, поддерживая интерес детей к спорту и предоставляя им необходимые ресурсы, город не только способствует их физическому развитию, но и формирует здоровое поколение.

На шоу-программе для гостей выступят BMX-райдеры Павел Алехин и Ирек Ризаев, а также сноубордист Денис Бонус Леонтьев. Они продемонстрируют свои лучшие трюки и поделятся профессиональными секретами на мастер-классах.

Также дети с родителями смогут поучаствовать в спортивном квесте, пройти по специальному маршруту и проявить себя на различных мероприятиях. Для самых любознательных подготовлены призы.

Кроме того, на фестивале проведут командные соревнования – игры в снежки, тэг-регби и волейбол на снегу. Помимо этого, будет возможность покататься на катке в "Лужниках".

Между тем фестиваль "Московское чаепитие" открывает новые площадки на ВДНХ и в музее-заповеднике "Коломенское", а также на городских катках. Мероприятия состоятся в конце января и продолжатся до 23 февраля. Вход для всех желающих будет бесплатным, однако для посещения некоторых событий требуется предварительная регистрация.