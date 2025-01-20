"Зима в Москве": фестиваль "Город света" продлили до 28 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Фестиваль "Город света" в рамках "Зимы в Москве" продлили до 28 февраля. Об этом рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

"По 10 адресам в центре столицы появились уникальные видеопроекции и видеоинсталляции. Каждый вечер на фасадах зданий Москвы оживают герои из знакомых сказок и советских открыток – Карлсон, Снежная королева, Дед Мороз, жар-птица и другие. Общая продолжительность таких видеоисторий к этому моменту уже составила около 2 тысяч часов", – отметил он.

Инсталляции разместили в городе 20 декабря 2024 года. Площадки со сказочными героями сделали менее масштабными, чтобы было удобно пешеходам и автомобилистам.

Карлсона можно заметить на крыше дома 12/3, строения 1, на Кузнецком Мосту. Желающие могли принять участие в конкурсе танцев, персонаж подарил 300 банок малинового варенья лучшим танцорам.

Вместо Карлсона теперь появятся декорации и персонажи, посвященные Новому году по восточному календарю: золотой дракон, веер, фонарики и змея будут сменять друг друга до 9 февраля.



Щелкунчик и балерина, в свою очередь, украсили Большой театр. Копию световой открытки можно сохранить через QR-код на фасаде и отправить близким. За месяц работы фестиваля горожане и туристы скачали 7 тысяч открыток.

Приключение Кая и Герды можно увидеть на здании особняка Новиковых на Большой Полянке, на крыше Московского планетария показали космическое путешествие Деда Мороза, медиаинсталляцию "Новогодняя открытка" установили на фасаде дома 2 на улице Большой Дмитровке, а "Большая книга сказок" высотой 97,5 метра украсила торговый центр на Новом Арбате, доме 36, строении 3.

До 9 февраля на Кузнецком Мосту (дом 13/9, строение 1) будут украшения, посвященные китайскому Новому году – дерево желаний с яркими лентами, драконом, пандой и змеей. В видеоинсталляцию войдут изображения традиционных праздничных блюд Поднебесной и танец фонариков. Еще одна площадка – дом 10, строение 1, в Столешниковом переулке. Там тоже можно будет увидеть панду и змею.

Между тем более 100 ресторанов присоединятся к фестивалю "Китайский Новый год в Москве". Горожане сами могут оценить декор заведений на специальной странице в "Активном гражданине", где после будет создан народный рейтинг самых красиво украшенных заведений столицы. Оценить предприятия можно до 25 января включительно и в сервисе Russpass.

