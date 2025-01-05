Москвичи оценят украшенные фасады столичных предприятий

Москвичи выберут самые нарядные фасады домов и витрины в столице. Проголосовать можно на сайте проекта "Активный гражданин" и через сервис Russpass. Участникам предложат варианты с фотографиями заведений, которые владельцы украсили к новогодним праздникам.

За голосование горожанам начислят баллы, а предприниматели, которые получат самые высокие оценки, смогут претендовать на денежный приз. Его можно будет потратить на компенсацию затрат на оформление или развитие собственного бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.