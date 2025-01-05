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05 января, 23:25

Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в доме в Кировской области

Фото: 43.mchs.gov.ru

Тело седьмого погибшего найдено в доме, который загорелся в поселке Кильмезь Кировской области, передает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Пожар в одноэтажном жилом здании произошел 5 января. Сотрудники МЧС спасли троих человек. Сначала было известно о двух погибших, однако позже спасатели обнаружили тела еще пятерых.

Открытое горение ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники на площади 480 квадратных метров. В данный момент огнеборцы продолжают разбирать и проливать конструкции здания.

Ранее шестеро мужчин погибли в результате пожара в бараке в поселке Малореченском в Татарстане. Предварительно, возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Всего в здании находились 39 человек. Самостоятельно на улицу смогли выбраться 33 человека, один из которых пострадал.

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