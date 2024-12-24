Шесть человек погибли при пожаре в бараке в Татарстане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в доме для временного проживания рабочих в поселке Малореченском в Татарстане унес жизни шести человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

Барак находится на территории животноводческого комплекса. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров. При тушении они обнаружили тела шести мужчин. Всего в помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека. Один из них пострадал.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание производственного здания в Южном Бутове в Москве на площади в 350 квадратных метров.

Промышленный объект, расположенный на 1-й Горловской улице, загорелся утром 23 декабря. Сначала огонь охватил 300 "квадратов", но затем стал распространяться дальше. Причины и обстоятельства возгорания выясняют в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

