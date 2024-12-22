22 декабря, 18:54Происшествия
Производственное здание загорелось в Иркутске на площади 2,4 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"
Пожар произошел в производственном здании в Иркутске. Огонь распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
В настоящее время открытое горение ликвидировано.
На месте произошедшего работают 33 специалиста и 11 единиц техники МЧС.
Ранее возгорание площадью 960 "квадратов" произошло в ресторанном комплексе в Волгограде. На место сразу же прибыли огнеборцы, которым удалось локализовать пожар, а затем ликвидировать открытое горение.
Еще один пожар случился в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. В результате возгорания пять человек погибли, еще семеро госпитализированы с отравлением дымом.
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