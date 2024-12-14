Магазин горит под Анапой на 900 "квадратах"

Магазин загорелся под Анапой в Краснодарском крае на площади в 900 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Краснодарском крае", – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что на месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее огнеборцы ликвидировали пожар в здании реконструируемой школы № 6 в Подольске. Пожарные приступили к ликвидации возгорания в 06:00. К тушению были привлечены 90 пожарных и 28 единиц техники.

Кровля школы загорелась в ночь на 11 декабря. Огонь охватил площадь в 770 квадратных метров, возгорание удалось локализовать. Ликвидация открытого горения произошла в 01:51.