14 декабря, 04:58Происшествия
Магазин горит под Анапой на 900 "квадратах"
Магазин загорелся под Анапой в Краснодарском крае на площади в 900 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Краснодарском крае", – сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что на месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники.
Ранее огнеборцы ликвидировали пожар в здании реконструируемой школы № 6 в Подольске. Пожарные приступили к ликвидации возгорания в 06:00. К тушению были привлечены 90 пожарных и 28 единиц техники.
Кровля школы загорелась в ночь на 11 декабря. Огонь охватил площадь в 770 квадратных метров, возгорание удалось локализовать. Ликвидация открытого горения произошла в 01:51.
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