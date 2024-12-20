Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе в Волгограде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе в Волгограде. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Информация о возможных пострадавших, а также о причинах пожара пока не уточняется.

Возгорание площадью 960 квадратных метров произошло в ресторанном комплексе в ночь на 20 декабря. На место сразу же прибыли огнеборцы, которым удалось локализовать пожар.

Ранее еще один пожар произошел на складе площадью 5 тысяч квадратных метров в Новосибирске. Изначально площадь пожара составляла 3 тысячи "квадратов". Однако огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Кроме того, на складе частично обрушилась крыша.