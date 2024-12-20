Ресторанный комплекс загорелся в Волгограде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупное возгорание произошло в ресторанном комплексе в Волгограде. О пожаре сообщили в телеграм-канале МЧС России.

На место уже прибыли огнеборцы, которым удалось локализовать возгорание на площади 960 квадратных метров. Всего к тушению огня привлечены 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС.

Ранее конюшня загорелась в селе Глушинка в Алтайском крае. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. До приезда пожарных из горящего помещения вывели 6 лошадей и 17 коров. Тем не менее четыре лошади погибли.

Еще один пожар произошел до этого под Анапой в Краснодарском крае. Здесь загорелся магазин на площади в 900 квадратных метров.