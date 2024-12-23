Пожар в производственном здании в Южном Бутове ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожарные ликвидировали возгорание производственного здания в Южном Бутове в Москве, пишет пресс-служба МЧС РФ.

Пожар удалось ликвидировать на площади в 350 квадратных метров.

Промышленный объект, расположенный на 1-й Горловской улице, загорелся утром 23 декабря. Сначала огонь охватил 300 "квадратов", но затем стал распространяться дальше.

Причины и обстоятельства возгорания выясняют в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

