23 декабря, 08:49Происшествия
Пожар в производственном здании в Южном Бутове ликвидирован
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пожарные ликвидировали возгорание производственного здания в Южном Бутове в Москве, пишет пресс-служба МЧС РФ.
Пожар удалось ликвидировать на площади в 350 квадратных метров.
Промышленный объект, расположенный на 1-й Горловской улице, загорелся утром 23 декабря. Сначала огонь охватил 300 "квадратов", но затем стал распространяться дальше.
Причины и обстоятельства возгорания выясняют в Зюзинской межрайонной прокуратуре.