Банный комплекс загорелся в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

В ТиНАО в СНТ "Чайка" произошел пожар в парильном отделении банного комплекса, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Предварительная площадь пожара составляет 80 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в микрорайоне Рублево-Архангельское на западе Москвы. На территории стройплощадки горели 8 двухъярусных бытовок. Справиться с огнем удалось на площади 100 квадратных метров. Пострадавших не было.

До этого четыре человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома в центре Москвы по улице Тимура Фрунзе. В тушении принимали участие 49 специалистов и 14 единиц техники.