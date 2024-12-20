20 декабря, 08:57Происшествия
Банный комплекс загорелся в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"
В ТиНАО в СНТ "Чайка" произошел пожар в парильном отделении банного комплекса, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
Предварительная площадь пожара составляет 80 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в микрорайоне Рублево-Архангельское на западе Москвы. На территории стройплощадки горели 8 двухъярусных бытовок. Справиться с огнем удалось на площади 100 квадратных метров. Пострадавших не было.
До этого четыре человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома в центре Москвы по улице Тимура Фрунзе. В тушении принимали участие 49 специалистов и 14 единиц техники.
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