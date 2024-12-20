Крупный пожар произошел на складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар вспыхнул в трехэтажном складе с электрооборудованием в Ростове-на-Дону. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

К тушению огня привлекли 55 специалистов и 15 единиц техники МЧС. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 800 квадратных метров.

Ранее возгорание площадью 960 "квадратов" произошло в ресторанном комплексе в Волгограде. На место сразу же прибыли огнеборцы, которым удалось локализовать пожар, а затем ликвидировать открытое горение.

Еще один пожар случился этой ночью в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. В результате возгорания пять человек погибли, еще семеро госпитализированы с отравлением дымом.