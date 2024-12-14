Сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар на западе Москвы

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Сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар в микрорайоне Рублево-Архангельское на западе Москвы, пишет пресс-служба столичного управления министерства.

По прибытию на место возгорания пожарные установили, что на территории стройплощадки горели 8 двухъярусных бытовок. Справиться с огнем удалось на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее на Болотной набережной в Москве загорелся грузовой автомобиль. Пожар успел распространиться на 4 "квадрата". Тогда огонь также был ликвидирован силами сотрудников МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

