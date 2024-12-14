Шесть человек спасены при тушении пожара в доме на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Сотрудники МЧС России спасли шесть человек во время тушения пожара, произошедшего в Западном округе Москвы, сообщила пресс-служба управления ведомства по столице.

Возгорание началось в доме, расположенном на улице Василисы Кожиной. Эпицентром пожара стала квартира на 10 этаже 17-этажного дома. Огонь охватил личные вещи жильцов и мебель.

Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 25 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание было полностью ликвидировано.

Ранее пожар произошел в 17-этажном жилом доме на улице Новаторов в Москве. Возгорание началось в одной из квартир на 13 этаже дома. На место сразу же прибыли пожарные подразделения, которые быстро потушили огонь.