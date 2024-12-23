23 декабря, 07:56Происшествия
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Южном Бутове
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в промышленном здании в Южном Бутове. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в ведомстве.
Пожар вспыхнул в промышленном здании на 1-й Горловской улице утром в понедельник, 23 декабря. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Ранее четыре человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома в центре Москвы по улице Тимура Фрунзе. В тушении принимали участие 49 специалистов и 14 единиц техники.
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