Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в промышленном здании в Южном Бутове. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в ведомстве.

Пожар вспыхнул в промышленном здании на 1-й Горловской улице утром в понедельник, 23 декабря. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Ранее четыре человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома в центре Москвы по улице Тимура Фрунзе. В тушении принимали участие 49 специалистов и 14 единиц техники.