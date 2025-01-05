Два человека погибли при пожаре в доме в Кировской области

Фото: МЧС России

Два человека погибли при пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, спасатели эвакуировали троих человек. При тушении огня нашли тела двух погибших.

Открытое горение на площади 480 квадратных метров ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. На месте ЧП работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС РФ, говорится в публикации.

Ранее человек погиб при пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке. Когда на место ЧП прибыли огнеборцы, из окон первого этажа шел густой черный дым.

Из горящего здания спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе шестерых детей. Спустя время возгорание было ликвидировано на 30 "квадратах".