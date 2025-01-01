Один человек погиб в пожаре в жилом доме во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Один человек погиб в пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Личность погибшего пока не установлена. Сотрудники пожарной службы успешно эвакуировали 20 человек, включая шестерых детей, из горящего здания, добавило ведомство.

Возгорание произошло в 11:23 по местному времени (04:23 по московскому времени) в жилом доме на улице Котельникова. Когда огнеборцы прибыли на место ЧП, из окон первого этажа шел густой черный дым.

Пожарные вскоре ликвидировали возгорание на 30 квадратных метрах.

Ранее два человека погибли в результате пожара в самарском общежитии. Возгорание началось поздно вечером 31 декабря в одной из квартир общежития в Костромском переулке. Ночью огнеборцы потушили пожар на площади 30 "квадратов". Пожарным удалось спасти из огня 40 человек, в том числе 5 детей, и эвакуировать 96 человек, включая 14 детей. Тем не менее двое человек погибли при возгорании.