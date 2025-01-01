Два человека погибли при пожаре в общежитии в Самаре

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Два человека погибли в результате пожара в самарском общежитии. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание началось поздно вечером 31 декабря в одной из квартир общежития в Костромском переулке. Ночью огнеборцы потушили пожар на площади 30 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти из огня 40 человек, в том числе 5 детей, и эвакуировать 96 человек, включая 14 детей. Тем не менее двое человек погибли при возгорании. Один из них 76-летний мужчина, личность второго погибшего устанавливается.

К тушению огня привлекались 120 специалистов и 30 единиц техники, добавили в ведомстве.

В декабре пожар в доме для временного проживания рабочих в поселке Малореченском в Татарстане унес жизни шести человек. Барак находится на территории животноводческого комплекса. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Еще одно возгорание произошло до этого в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. В результате инцидента пять человек погибли.