Семья погибшей при взрыве в ТЦ Владикавказа получит 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Кирилл Чеходаров

Власти Северной Осетии выплатят миллион рублей семье погибшей при взрыве в торговом центре Владикавказа. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал в своем телеграм-канале.

Меняйло уточнил, что Северная Осетия окажет содействие всем пострадавшим при взрыве и пожаре в ТЦ "Алания Молл". Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей Иды Чаваевой.

Глава республики отметил, что совместно с владельцем ТЦ отрабатываются меры поддержки арендаторов площадей здания.

Взрыв и пожар произошли в ТЦ 25 декабря. В результате погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Меняйло связал ЧП с падением обломков сбитого БПЛА на территорию ТЦ. По его словам, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, что взрыв случился извне. Обломки дрона уже направлены на экспертизу.