25 декабря, 20:04Происшествия
Семья погибшей при взрыве в ТЦ Владикавказа получит 1 млн рублей
Фото: ТАСС/Кирилл Чеходаров
Власти Северной Осетии выплатят миллион рублей семье погибшей при взрыве в торговом центре Владикавказа. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал в своем телеграм-канале.
Меняйло уточнил, что Северная Осетия окажет содействие всем пострадавшим при взрыве и пожаре в ТЦ "Алания Молл". Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей Иды Чаваевой.
Глава республики отметил, что совместно с владельцем ТЦ отрабатываются меры поддержки арендаторов площадей здания.
Взрыв и пожар произошли в ТЦ 25 декабря. В результате погибла женщина, еще два человека получили травмы.
Меняйло связал ЧП с падением обломков сбитого БПЛА на территорию ТЦ. По его словам, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, что взрыв случился извне. Обломки дрона уже направлены на экспертизу.
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