Причиной пожара в ТЦ Владикавказа стало падение обломков БПЛА

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной взрыва и пожара в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе стало падение обломков БПЛА, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня (25 декабря. – Прим. ред.) в 08:28", – написал он в своем телеграм-канале.

Эту же версию подтвердила следственно-оперативная группа. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что взрыв случился извне. Сейчас специалисты ищут фрагменты дрона.

Взрыв с последующим пожаром произошел в ТЦ на Московском шоссе Владикавказа в среду, 25 декабря. В результате пострадали два человека, один погиб.

В тушении возгорания принимали участие 154 специалиста и 34 единицы специальной техники, в итоге пожар был ликвидирован.

