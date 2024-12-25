Сотрудники ТЦ пострадали при взрыве и пожаре во Владикавказе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пострадавшие при пожаре в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе являются его сотрудниками, сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета.

Там также подтвердили гибель одной женщины. Причины взрыва и пожара устанавливаются.

Сотрудники МЧС России уже ликвидировали возгорание в ТЦ. Сейчас на месте ЧП работают 154 специалиста и 34 единицы техники.

Взрыв и пожар произошли в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе утром 25 декабря. Погибла женщина. Во время ЧП она находилась внутри ТЦ. Еще двое пострадали.

В настоящее время территория торговой площадки оцеплена. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Кроме того, на месте инцидента работает следственная группа.

По информации регионального управления Следственного комитета, причиной пожара в ТЦ мог стать взрыв бытового газа.