Женщина погибла при взрыве и пожаре в ТЦ Владикавказа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Женщина погибла в результате взрыва и возгорания в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Во время происшествия погибшая находилась внутри ТЦ. Также под наблюдение врачей передали еще одного пострадавшего.

Территория торговой площадки оцеплена, уточнил Меняйло. Огнеборцы локализуют пожар, однако на месте ЧП присутствует сильное задымление. Специалисты проводят осмотр помещений, чтобы выявить очаги возгорания и найти возможных пострадавших.

Кроме того, на месте ЧП работает следственная группа.

О возгорании стало известно утром 25 декабря. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали девять человек.

Площадь пожара после взрыва составляет 800 квадратных метров, горят третий этаж и кровля. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. На месте происшествия развернут оперативный штаб.