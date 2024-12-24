Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки на западе Турции

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Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в Балыкесире на западе Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Türk, приводя слова губернатора Исмаила Устаоглу.

Завод находится в уезде Кареси Балыкесира. Вероятность теракта, по словам губернатора, не рассматривается. По предварительным данным, при ЧП погибли не менее 12 человек, еще трое пострадали.

В ноябре взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. О причинах ЧП и возможных пострадавших не сообщалось.

До этого один человек погиб и еще 10 пострадали после утечки газа на одном из заводов в иранской провинции Исфахан. Завод принадлежал элитному подразделению Вооруженных сил Ирана, Корпусу стражей исламской революции.