Взрыв и пожар произошли в торговом центре во Владикавказе

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Взрыв и возгорание произошли в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе. Предварительно, в результате происшествия пострадали девять человек, есть погибший, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"В торговом центре "Алания Молл" произошел взрыв, последовал пожар. В здании выбиты стекла", – сказал собеседник агентства.

По словам источников, площадь пожара после взрыва составляет 800 квадратных метров, горят третий этаж и кровля. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Информацию подтвердили в МЧС России.

Как рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале, на месте происшествия развернут оперативный штаб. Там работают правоохранители и спасательные службы.

"Мы выясняем обстоятельства происшедшего. Буду держать в курсе", – написал Меняйло.

Ранее два человека погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане. Трагедия произошла 23 декабря. Как сообщал замглавы республики Юрий Курлаев, произошел взрыв емкости при опрессовке. В рамках расследования уголовного дела о гибели и травмировании работников предприятия был задержан начальник сборочного цеха ООО "Корпорация лесмаш".