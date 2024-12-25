25 декабря, 08:53Происшествия
Взрыв и пожар произошли в торговом центре во Владикавказе
"В торговом центре "Алания Молл" произошел взрыв, последовал пожар. В здании выбиты стекла", – сказал собеседник агентства.
По словам источников, площадь пожара после взрыва составляет 800 квадратных метров, горят третий этаж и кровля. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Информацию подтвердили в МЧС России.
Как рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале, на месте происшествия развернут оперативный штаб. Там работают правоохранители и спасательные службы.
"Мы выясняем обстоятельства происшедшего. Буду держать в курсе", – написал Меняйло.
Ранее два человека погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане. Трагедия произошла 23 декабря. Как сообщал замглавы республики Юрий Курлаев, произошел взрыв емкости при опрессовке. В рамках расследования уголовного дела о гибели и травмировании работников предприятия был задержан начальник сборочного цеха ООО "Корпорация лесмаш".