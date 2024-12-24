В Хакасии задержали начальника цеха предприятия, где от взрыва погибли два человека

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Начальник сборочного цеха ООО "Корпорация лесмаш" задержан в Абакане после взрыва на предприятии. Об этом со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.

"В Абакане в рамках расследования уголовного дела о гибели и травмировании работников предприятия задержан начальник сборочного цеха ООО "Корпорация лесмаш", – заявили в ведомстве.

Взрыв произошел 23 декабря во время сварки резервуара для воды. Работы производились фирмой "Корпорация Лесмаш" в арендованном помещении предприятия. В результате, по предварительным данным, двое сотрудников фирмы погибли, еще четверо ранены и находятся в тяжелом состоянии, им уже оказывается медпомощь.

По версии властей республики, трагедия случилась из-за нарушения техники безопасности, однако точные причины установит следствие. Прокуратура республики инициировала проверку. Правительство Хакасии пообещало оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

