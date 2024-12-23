23 декабря, 13:19Происшествия
Причиной ЧП на территории бывшего завода в Абакане стал взрыв емкости при опрессовке
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Причиной ЧП на территории бывшего завода в Абакане стал взрыв емкости при опрессовке. Об этом сообщил заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев в своем телеграм-канале.
"Сейчас идут следственные действия, устанавливается, кому принадлежит цех", – подчеркнул он.
Взрыв произошел на территории Абаканского опытно-механического завода в Хакасии в понедельник, 23 декабря. В результате происшествия два человека погибли, четверо ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Глава региона Валентин Коновалов подчеркнул, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. Однако сейчас устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. По его словам, правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь.
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