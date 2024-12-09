Поисковые работы завершены на месте взрыва в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Поисковые работы на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном поселке Лесной завершены, передает пресс-служба МЧС РФ.

О взрыве и пожаре на складе стало известно 9 декабря. В ликвидации огня участвовали 24 спасателя и 7 единиц техники. Пожар локализовали, открытое горение ликвидировали.

Как писали СМИ, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с пиротехникой. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

Свидетели происшествия сообщали, что внутри обрушенного здания могли находиться три человека, однако сотрудники МЧС обнаружили и извлекли из-под завалов тела двоих. Сначала нашли тело погибшей женщины, а позже – мужчины.