Два человека погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщил в своем телеграм-канале замглавы республики Юрий Курлаев.

"Произошел взрыв емкости при опрессовке. Два человека погибли. Четыре человека ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас ведутся следственные действия, выясняют, чей это цех", – отметил Курлаев.

В свою очередь, глава региона Валентин Коновалов рассказал, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. Однако сейчас устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

"Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, семьям погибших выражаю свои глубокие соболезнования. Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь", – сказал Коновалов.

Ранее на Алтае умер пострадавший от взрыва газа ребенок. Трагедия произошла 12 декабря в частном двухквартирном доме в Бийске. В результате происшествия пострадали женщина и ее сын, состояние мальчика оценивалось как очень тяжелое. Предварительно, газовый баллон был заправлен с нарушением технических норм. По данному факту было возбуждено уголовное дело.