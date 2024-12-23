23 декабря, 12:39Происшествия
Два человека погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На территории Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщил в своем телеграм-канале замглавы республики Юрий Курлаев.
"Произошел взрыв емкости при опрессовке. Два человека погибли. Четыре человека ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас ведутся следственные действия, выясняют, чей это цех", – отметил Курлаев.
В свою очередь, глава региона Валентин Коновалов рассказал, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. Однако сейчас устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.
"Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, семьям погибших выражаю свои глубокие соболезнования. Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь", – сказал Коновалов.
Ранее на Алтае умер пострадавший от взрыва газа ребенок. Трагедия произошла 12 декабря в частном двухквартирном доме в Бийске. В результате происшествия пострадали женщина и ее сын, состояние мальчика оценивалось как очень тяжелое. Предварительно, газовый баллон был заправлен с нарушением технических норм. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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