Пострадавших от взрыва газа в Бийске доставят на вертолете в Барнаул

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Попов"

Женщину и ее сына, которые пострадали при взрыве бытового газа в частном двухквартирном доме в Бийске, эвакуируют на медицинском вертолете в Барнаул. Об этом министр Алтайского края Дмитрий Попов написал в телеграм-канале.

По его словам, оказание помощи пострадавшим началось с первых минут под контролем барнаульских врачей краевого Центра термических поражений. Кроме того, принято решение о переводе женщины и ребенка в Барнаул, уточнил Попов.

По данным регионального СУ СК России, взрыв газа в частном доме Бийска произошел 12 декабря. Состояние мальчика оценивалось как очень тяжелое. Согласно предварительной информации, газовый баллон был заправлен с нарушением технических норм. Возбуждено уголовное дело.

Ранее газ взорвался в многоквартирном доме в центре Махачкалы на улице Абубакарова. В результате инцидента травмы получили два человека, также в некоторых квартирах дома выбило стекла. Из здания эвакуировали 40 жильцов.