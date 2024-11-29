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29 ноября, 19:03

Происшествия

Момент взрыва газа в частном доме в Ингушетии попал на видео

Видео: телеграм-канал "112"

Момент взрыва газа в частном доме в Ингушетии попал на видео. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

На камере видеонаблюдения заметно, как в окне сначала что-то загорается ярко-красным цветом. Через несколько секунд дом взрывается, а его осколки падают вокруг. От взорвавшегося помещения остался лишь фундамент.

Взрыв в доме произошел утром 29 ноября в Малгобекском районе Ингушетии. По предварительной версии, инцидент случился из-за неисправного газового оборудования. В результате погибла одна женщина и пострадали трое детей 2009, 2011 и 2014 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

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