На Алтае умер пострадавший от взрыва газа ребенок

Фото: epp.genproc.gov.ru

9-летний мальчик, который пострадал вместе с матерью от взрыва газа, умер в барнаульской больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

В ведомстве уточнили, что врачи принимали все усилия, чтобы спасти мальчика.

Женщина и ее сын пострадали при взрыве бытового газа, который произошел 12 декабря в частном двухквартирном доме в Бийске. В связи с этим их эвакуировали на вертолете в Барнаул. Состояние мальчика оценивалось как очень тяжелое, а матери – как тяжелое.

По предварительной информации, газовый баллон был заправлен с нарушением технических норм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

