Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сейчас на месте ЧП работают 154 специалиста и 34 единицы техники.

Взрыв и пожар произошли в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе утром 25 декабря. Погибла женщина. Во время ЧП она находилась внутри ТЦ.

В настоящее время территория торговой площадки оцеплена. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Кроме того, на месте инцидента работает следственная группа.

По информации регионального управления Следственного комитета, причиной пожара в ТЦ мог стать взрыв бытового газа.