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25 декабря, 09:17

Происшествия

Причиной пожара в ТЦ во Владикавказе мог стать взрыв бытового газа

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной пожара в торговом центре во Владикавказе, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа. Об этом заявили в телеграм-канале регионального управления СК.

"После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты незамедлительно приступят к осмотру места происшествия, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших", – отметило следствие.

Взрыв и пожар произошли в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе утром 25 декабря. В результате происшествия пострадали девять человек. Кроме того, погибла женщина. Во время ЧП погибшая находилась внутри ТЦ.

В настоящее время территория торговой площадки оцеплена. Сотрудники МЧС локализуют пожар, однако место произошедшего сильно задымлено. Площадь пожара после взрыва составляет 800 квадратных метров, горят третий этаж и кровля. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Кроме того, на месте инцидента работает следственная группа.

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