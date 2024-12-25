Глава Северной Осетии назвал фейком новость о взрыве во Владикавказе у телевышки

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Информация о взрыве в районе телевышки во Владикавказе является недостоверной. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Прошу не распространять фейки. Друзья, сохраняйте спокойствие и не реагируйте на провокации", – написал глава региона.

Утром 25 декабря в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе Владикавказа произошли взрыв и возгорание. В результате происшествия погибла женщина, также пострадали девять человек. На месте происшествия развернут оперативный штаб и работает следственная группа.

Причиной пожара в торговом центре мог стать взрыв бытового газа. Сейчас территория торговой площадки оцеплена.