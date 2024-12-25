Найденные во Владикавказе фрагменты БПЛА направлены на экспертизу

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Взрывотехники обнаружили в торговом центре Владикавказа обломки сбитого беспилотника, которые были направлены на экспертизу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, следственно-оперативная группа пришла к выводу, что взрыв и пожар в ТЦ был спровоцирован падением обломков сбитого БПЛА. Он также указал на информацию от Минобороны РФ, согласно которой атака дронов была реализована в отношении сразу нескольких регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Он также объяснил, что данные о причинах взрыва в "Алании Молл" были озвучены днем только потому, что необходимо было получить достоверные подтверждения о взаимосвязи сбитого БПЛА и возгорания в ТЦ, чтобы исключить распространение слухов и паники среди населения.

"Наш оперативный штаб переведен на круглосуточный режим работы. В его составе – все ответственные структуры, включая представителей войск ПВО", – уточнил Меняйло.

Глава Северной Осетии также поблагодарил спасателей, которые в сжатые сроки ликвидировали пожар, и весь силовой блок. Кроме того, он выделил представителей СМИ за то, что они ответственно подошли к своей информационной деятельности.

Взрыв и пожар в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе произошли утром 25 декабря. В результате погибла женщина, которая в момент ЧП находилась внутри ТЦ. Пострадали два человека.

Меняйло связал произошедшее с падением обломков сбитого дрона на территорию торгового центра. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО в 08:28. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что взрыв случился извне, уточнил глава Северной Осетии.

