Песков заявил, что Путину доложено о взрыве во Владикавказе

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимиру Путину докладывают информацию о ЧП в торговом центре во Владикавказе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ему сводки приходят ежедневно. Конечно, об этом информация есть", – сказал представитель Кремля.

Взрыв и пожар произошли в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе утром 25 декабря. Погибла женщина. Во время ЧП она находилась внутри ТЦ. Еще двое пострадали.

В настоящее время территория торговой площадки оцеплена. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Кроме того, на месте инцидента работает следственная группа.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что взрыв и пожар в ТЦ вызвали обломки сбитого беспилотника. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО в 08:28.