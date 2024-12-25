25 декабря, 14:37Происшествия
Пострадавшие при взрыве в ТЦ во Владикавказе отказались от госпитализации
Фото: ТАСС/Кирилл Чеходаров
В результате взрыва в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе пострадали два человека, но оба отказались от госпитализации, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.
Он уточнил, что помощь пострадавшим оказали на месте и пожелал им скорейшего выздоровления.
Взрыв и пожар произошли в торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе утром 25 декабря. Погибла женщина. Во время ЧП она находилась внутри ТЦ.
В настоящее время территория торговой площадки оцеплена. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Кроме того, на месте инцидента работает следственная группа.
Меняйло сообщил, что взрыв и пожар в ТЦ вызвали обломки сбитого беспилотника. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО в 08:28.