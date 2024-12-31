МЧС: в 2024 году в РФ при пожарах из-за гаджетов погибли шесть человек

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С января 2024 года в России при возгораниях, вызванных неправильным пользованием смартфонов, планшетов и других гаджетов погибли шесть человек. Данный показатель увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"За 11 месяцев текущего года от гаджетов случились 227 пожаров, на которых погибли шесть человек. За этот же период прошлого года – 239 пожаров, три погибших", – подчеркнули в ведомстве.

На фоне этого в МЧС также призвали правильно пользоваться своими гаджетами. Так, например, телефон не стоит класть под подушку или оставлять в сети на ночь при полной зарядке.

Ранее эксперт Павел Мясоедов отметил, что гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Специалист подчеркнул, что причиной взрыва может стать длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность.

Он посоветовал не перегревать и не гнуть устройство. Это позволит сберечь батарею и минимизировать риски взрыва. Также эксперт предостерег от использования неподходящих зарядных устройств. Между тем о том, что батарея повреждена, свидетельствует ее вздутие. В подобном случае ее необходимо срочно заменить.