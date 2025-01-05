Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года

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Минувшая ночь в столице оказалась самой холодной с начала года, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что ночью на базовой метеостанции ВДНХ термометр показал минус 5,6 градуса, на метеостанции Балчуг – минус 4,5, в Тушино – минус 6,8.

"Это самые низкие показатели с теплого начала года, но и они не дотягивают до нормы климата января как минимум 7 градусов", – добавил Тишковец.

Также, по его словам, предстоящей ночью температура в столице опустится до минус 4–7 градусов, в Подмосковье же до минус 3–8 градусов. При этом днем в Москве будет преобладать облачная погода, местами ожидается небольшой снег.

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием североатлантического циклона, генерирующего разрозненные массивы снеговых туч при температурном фоне на 3 градуса выше положенной климатической нормы", – заключил синоптик.



Между тем температура в рождественскую ночь в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, однако уже утром на следующий день в столицу придет оттепель. Значения поднимутся до плюс 6 градусов.

По предварительным данным, в первый рабочий день, 9 января, в Москве также будет положительная температура, осадков не ожидается.