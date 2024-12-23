"Активные граждане" выбрали лучшие рецепты в голосовании проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жители столицы выбрали лучшие рецепты в голосовании проекта "Зима в Москве". Итоги подвели в проекте "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В опросе приняли участие более 225 тысяч человек. Москвичи поделились секретами приготовления мимозы, селедки под шубой, крабового салата, холодца и оливье.

Так, лучшим дополнением для оливье горожане посчитали вареную колбасу – ее выбрали 46% участников голосования. На втором месте оказалась начинка из говядины (24%), а на третьем – из курицы (18%). При этом для морского оливье фаворитом стал слабосоленый лосось.

Также москвичи поделились, в какой последовательности стоит выкладывать слои начинки в селедке под шубой. Оказалось, что 49% начинают приготовление блюда с картофельной подушки и завершают его слоем из свеклы. Делают первый слой из рыбы 28% проголосовавших. После они добавляют лук, картофель, яйцо, морковь и свеклу.

В мимозе горожане используют горбушу (62%), еще 15% выбирают сайру, а 12% добавляют в салат тунец. В крабовый салат москвичи добавляют яйца (31%), кукурузу (26%) и свежий огурец (20%).

Последний вопрос был посвящен холодцу. Выяснилось, что желатин для приготовления используют 32% участников голосования, а 47% считают, что он портит вкус холодца.

Голосование подготовили департамент торговли и услуг Москвы и проект "Активный гражданин".

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как сделать новогодний стол полезнее. По его словам, белый хлеб лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания.

Также он рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи. От переедания жирными майонезными салатами поможет уменьшение их порций, заключил Гинзбург.